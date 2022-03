Augsburg-Trainer: Gibt kein Argument, Mainz-Spiel abzusagen

Der FC Augsburg rechnet trotz des Corona-Ausbruchs beim FSV Mainz 05 weiterhin mit der planmäßigen Austragung des Heimspiels in der Fußball-Bundesliga am Samstag. «Wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass wir spielen. Wir wüssten auch kein Argument, warum das Spiel abgesagt werden soll», sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag.

Nachdem bereits das Spiel der Rheinhessen gegen Borussia Dortmund abgesagt worden war, hatten die Mainzer bei der Deutschen Fußball Liga auch die Verschiebung der Augsburg-Partie beantragt. Bisher haben sich nach Clubangaben insgesamt 20 Personen aus der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerstab mit dem Coronavirus infiziert. Die vorgeschriebene Quarantänezeit läuft bei einer Reihe von Profis jedoch kurz vor dem Augsburg-Spiel ab. Somit stünden wohl genug Akteure zur Verfügung.

«Es ist in der Spielordnung geregelt und danach müssen wir uns eigentlich auch halten», sagte Weinzierl. «Und wenn am Dienstag ein positiver Test bei mehreren Spielern vorliegt, dann hat derjenige nach einer Woche die Möglichkeit, sich da raus zu testen und eine komplette Trainingswoche, um sich auf das Spiel vorzubereiten.» Klar sei es immer subjektiv, ob ein Spieler Symptome habe oder nicht. «Aber objektiv wird es nach zehn Tagen, weil da darf jeder definitiv aus der Quarantäne raus», sagte der 47-Jährige.

Einem Antrag auf Verlegung kann nach der DFL-Spielordnung stattgegeben werden, wenn weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Darunter müssen mindestens neun Lizenzspieler und unter ihnen ein Torhüter sein. Verletzte oder gesperrte Akteure zählen als zur Verfügung stehend und nicht zu den Ausfällen.