Augsburg ohne Nationalspieler Berisha – Köln unverändert

Der FC Augsburg muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln ohne Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha auskommen. Der Mittelstürmer fehlt im Duell der Tabellennachbarn an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Sprunggelenkblessur. Für ihn rückt Fredrik Jensen in die Startelf. Torwart Rafal Gikiewicz hat seine Schulterbeschwerden hingegen rechtzeitig überwunden und steht bei den Fuggerstädtern in der Anfangsformation.

Kölns Trainer Steffen Baumgart setzt auf dieselbe Aufstellung wie zuletzt beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach und beginnt mit Davie Selke in der Sturmspitze. Beide Teams könnten mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.