Augsburg mit Nullnummer in Wolfsburg: Keine Tabellenspitze

Wolfsburg (dpa) – Der FC Augsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga nicht geschafft. Beim VfL Wolfsburg kam das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Überraschungsteam am Sonntag nur zu einem 0:0. Damit bleibt RB Leipzig dank des besseren Torverhältnisses vor Augsburg und Eintracht Frankfurt Spitzenreiter. Wolfsburg liegt nach dem dritten Spieltag auf dem 15. Tabellenplatz. Drei Tage nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation bemühten sich die Niedersachsen vergeblich, ihren ersten Bundesliga-Heimsieg seit dem 23. Februar zu schaffen.