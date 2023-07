Augsburg feiert Torfestival im Test gegen Kufstein: 9:0

Der FC Augsburg hat im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung ein Torfestival gefeiert und den Regionalligisten aus Kufstein düpiert. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstag in Schladming gegen die Österreicher 9:0 (3:0) durch. Frederik Winther (5. Minute), Neuzugang Sven Michel (23.) und Ruben Vargas (28.) brachten den Bundesligisten früh in Führung. Maurice Malone (50./57.), Mert Kömür (61.) und Irvin Cardona (65./80./89.) legten nach.

Noch bis Sonntag bereiten sich die Augsburger im Trainingslager in Schladming auf die neue Bundesliga-Spielzeit vor. Am 19. August startet die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen dann mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Saison.