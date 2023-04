Augsburg bangt im Abstiegskampf um Baumgartlinger

Der abstiegsgefährdete FC Augsburg muss um den Einsatz von Julian Baumgartlinger in der Endphase der Fußball-Bundesliga bangen. In der Partie am Samstag bei Eintracht Frankfurt (1:1) musste der 35 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden, nachdem er ohne Fremdverschulden mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben war.

«Das sieht nicht gut aus. Da müsse wir mal sehen», sagte Augsburgs Cheftrainer Enrico Maaßen. Er sprach von einer Knieverletzung, die Baumgartlinger erlitten habe. Der Österreicher war erst in der Halbzeitpause für Arne Engels eingewechselt worden.