Aufzuchtstation für Flussperlmuscheln: Tag der offenen Tür geplant

Heute ist Weltumwelttag. Ein Verein, der sich besonders für die Natur in Hochfranken einsetzt ist der Bund Naturschutz. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Hof Ulrich Scharfenberg nennt als besonderes Projekt die Aufzuchtstation für Flussperlmuscheln an der Huschermühle in Regnitzlosau:

Der Bund Naturschutz hat dieses Jahr außerdem bei Selbitz den Atomausstieg gefeiert. Scharfenberg fordert einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Engagiert hat sich die Kreisgruppe auch bei unserer Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“.