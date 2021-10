Der Marktplatz ist das Herzstück einer Stadt. Wenn die Gebäude dort immer mehr verfallen, ist das kein wirklich schöner Anblick. Wunsiedel will das möglichst vermeiden und hat jetzt drei Gebäude auf dem Marktplatz und in der Alten Ratsgasse an die Firma Aumer verkauft. Die nimmt sich nun der Sanierung an. Künftig will das Diakonische Werk Selb-Wunsiedel die Räume nutzen. Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

Bis zum Frühjahr 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein.