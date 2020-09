Auftakt zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern

München (dpa/lby) – Kitas, Krankenhäuser, Behörden – die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Bis Freitag sollen in mehreren Städten im Freistaat zahlreiche öffentliche Einrichtungen betroffen sein. In der Landeshauptstadt gilt dies nach Gewerkschaftsangaben beispielsweise heute für Kitas und für das Klinikum München.

Bereits vergangenen Dienstag gab es Warnstreiks in Augsburg. Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde ist für den 22. Oktober vorgesehen.