Auftakt: ÖBI on tour startet

ÖBI on tour – so heißt die Frühlingsreihe der Stadtbücherei Hof zusammen mit der Ökologischen Bildungsstätte Hohenberg. Heute startet sie mit einem Vortrag von Förster Ralph König vom Forstamt Bad Steben in der Stadtbücherei in Hof. Er ist zuständig für die Betreuung von den Natura 2000-Flächen in Hochfranken. Dazu zählen zum Beispiel die Feuchtgebiete um Selb und Großwendern oder die Bachtäler in Rehau.

Im Fokus heute Abend: Die nordostoberfränkischen Wälder und die Sorge um die notwendigen Maßnahmen, damit diese Wälder überleben. Die Veranstaltungen ÖBI on tour finden ab heute wöchentlich im März statt.