Auftakt in der DEL2: Selber Wölfe gewinnen gegen Lausitzer Füchse mit 4:3

Mit einem 4:3 Sieg gegen die Lausitzer Füchse starten unsere Selber Wölfe in die neue DEL2 Saison. Kurz nach Spielbeginn konnte Neuzugang Jordan Knackstedt den ersten Treffer für die Mannschaft von Sergej Waßmiller erzielen. Später war es Lukas Vantuch, der den Puck im gegnerischen Tor versenkte. Je ein weiterer Treffer gelangen Steve Hanusch und Richard Gelke. Unter den drei Torschützen der Lausitzer Füchse am Abend war auch Eric Hördler, der Sohn des neuen Wölfe Kapitäns Frank Hördler. Gegen den eigenen Sohn in der DEL2 gleich zum Auftakt auf dem Eis zu stehen sei ein echtes Highlight gewesen, so Frank Hördler: