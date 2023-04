Auftakt in das Eishockey-Finale: München empfängt Ingolstadt

Der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt bestreiten am Freitag (19.30 Uhr) das erste Spiel in der Playoff-Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Es ist das erste Endspiel mit zwei bayerischen Clubs in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Hauptrundensieger München hat Heimrecht und ist Favorit, allerdings tat sich der dreimalige deutsche Meister im Halbfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg schwer. Erst in der siebten Partie am Mittwoch zogen die Münchner in die Finalserie ein. Die Ingolstädter belegten nach der Hauptrunde den zweiten Rang. In der Runde der letzten Vier setzte sich der Meister von 2014 gegen die Adler Mannheim durch.

Die Finalserie geht über maximal sieben Spiele. Wer viermal gewinnt, wird deutscher Meister. München triumphierte zuletzt 2018, die vergangenen beiden Finalserien gewannen die Eisbären Berlin.