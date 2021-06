Aufsichtsratssitzung: Wie gehts weiter mit dem Klinikum Selb?

Wie geht es weiter mit dem Klinikum Selb? Diese Frage stellen sich die Selber schon seit einigen Monaten. Heute kommt der Aufsichtsrat zusammen, und will über das weitere Vorgehen sprechen. Das Problem: Das Klinikum in Selb wurde wegen der Pandemie zum Covid 19-Haus umfunktioniert. Das bedeutet, dort wurden vorrangig Patienten behandelt, die sich mit Corona infiziert hatten. Die Notaufnahme und die Chirurgie wurden deshalb ins Haus Marktredwitz des Klinikums Fichtelgebirge ausgelagert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wunsiedel ist mittlerweile aber auf 0,0 gesunken. Daher könnte in Selb bald wieder Normalbetrieb herrschen. Was der Aufsichtsrat heute beschließt, hört ihr auf Radio Euroherz.