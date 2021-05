Aufs Gas getreten: Drei Mal Totalschaden in Waschanlage

Lindau (dpa/lby) – In einer Waschanlage in Lindau ist ein 80-jähriger Autofahrer aus Versehen aufs Gaspedal getreten – und hat einen Schaden in Höhe von 300 000 Euro verursacht. Durch den Tritt aufs Pedal während des Waschvorgangs habe das E-Auto des Seniors am Samstag die beiden vor ihm stehenden hochwertigen Wagen durch die gesamte Waschstraße geschoben, teilte die Polizei am Sonntag mit. An allen drei Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge Totalschaden.

Nur durch großes Glück wurde keiner der sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Arbeiter der knapp 30 Meter langen Waschstraße verletzt, wie es hieß. Der im vordersten Fahrzeug sitzende Autofahrer erlitt ein Schleudertrauma – die beiden anderen Fahrer blieben bei dem Unfall auch unverletzt.

