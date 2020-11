Aufruf im Vogtland: Helft Pflegen

48 neue Corona-Fälle an einem Tag – so hat es gestern der Vogtlandkreis gemeldet. In der Euroherz-Region ist er aktuell am schwersten von Corona betroffen. Viel zu tun für den Gesundheits- und Pflegebereich. Deshalb hat das Landratsamt jetzt einen Aufruf gestartet, um dort für etwas Entlastung zu sorgen. Er sucht Freiwillige, die einfache Aufgaben in der Pflege übernehmen wollen. Ein angenehmes Gespräch oder die Begleitung beim Spaziergang, sind nur einige Tätigkeiten, die die Pflegedienste entlasten helfen – heißt es in dem Presseschreiben. Wer helfen kann und möchte, findet hier einen Kontakt zur Koordinatorin des Pflegenetzwerks des Vogtlandkreises, Vanessa Granetzny:

03741/300 1503 oder Mail: granetzny.vanessa@vogtlandkreis.de