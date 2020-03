Aufruf der Selber Ärzte: Senioren sollen zuhause bleiben

Damit sich das Corona-Virus nicht so schnell ausbreitet, sollen wir alle am besten zuhause bleiben. Noch mehr gilt das für Senioren und alte Menschen mit Vorerkrankungen. Für sie kann eine Infektion mit dem Corona-Virus lebensgefährlich sein. Deshalb wenden sich die Selber Hausärzte in einem Aufruf jetzt an genau diese Gruppe. Nur kurze Spaziergänge seien in Ordnung. Treffen mit der Familie oder Bekannten sind keine gute Idee, genauso wenig wie Einkäufe im Supermarkt oder in der Apotheke. Das sollen lieber Angehörige oder Nachbarn erledigen. Bitte nicht einfach zum Arzt gehen, sondern ihn von zuhause aus anrufen. Die Stadt Selb hat einen Lieferservice für Lebensmittel und Medikamente eingerichtet. Die Arbeiterwohlfahrt bietet außerdem einen Einkaufsservice an.

Servicenummer Selb: 09287 883118

AWO Einkaufsservice: 09233 400960