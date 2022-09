Aufklärung über Drogen: Anti-Drogen-Zug im Saale-Orla-Kreis

Die Aufklärung zum Thema Drogen hat sich das Netzwerk Courage gegen Drogen im Saale-Orla-Kreis zur Aufgabe gemacht. Heute (Dienstag 13.09.) und morgen findet dazu eine große Aktion statt, die sich vor allem an Jugendliche richtet. Der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ steht am Bahnhof in Schleiz. Der Anti-Drogen-Zug ist eigentlich ein Tschechisches Projekt, seit zirka 5 Jahren gibt es aber auch eine deutsche Version. Alle 9. Klässler im Saale-Orla-Kreis besuchen den Revolution Train in Schleiz. Nachmittags können ihn aber auch Jugendliche, Familien oder Vereine besichtigen. Der Besuch des Aufklärungsprogramms ist kostenlos, ihr müsst euch aber anmelden. Die Anmeldung geht telefonisch über 03663 488 963 oder über die Facebookseite von Courage gegen Drogen.

Foto des Anti-Drogen-Zugs aus dem Jahr 2021