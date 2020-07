Aufgeschnittenes Schaufenster in Oberbayern: Teure Uhren weg

Rottach-Egern (dpa/lby) – Mehrere hochwertige Uhren mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich sind aus einem Juweliergeschäft in Oberbayern gestohlen worden. Mindestens zwei Unbekannte hätten die Schaufensterscheibe vermutlich mit einer Motorsäge oder einem großen Winkelschleifer aufgeschnitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch das Loch im Fenster des Ladens in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) seien am frühen Mittwochmorgen dann die ausgestellten Uhren erbeutet worden. Die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern unter anderem mit einem Hubschrauber seien zunächst erfolglos geblieben, hieß es weiter.