Auffrischung: Dritte Corona-Schutzimpfung in Sachsen möglich

In Bayern soll es definitiv keinen Lockdown mehr geben. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettsitzung mitgeteilt. Außerdem (…)

Impfaktionen in der Tafel: Heute an der Ausgabe Kirchenlamitz

Bis zur Herdenimmunität dauert es noch ein Stück, aber immerhin sind nun die Hälfte aller Menschen in Bayern vollständig gegen das (…)

Stadt Hof: Neue Regeln ab Dienstag

In der Stadt Hof greift seit heute die sogenannte 3G Regel. In Innenräumen, zum Beispiel in der Gastronomie oder beim Friseur gilt: wer (…)