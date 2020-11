Auffahrunfall zwischen fünf Lastern auf A3: Vier Verletzte

Theilheim (dpa/lby) – Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Sattelzügen auf der Autobahn 3 bei Theilheim (Landkreis Würzburg) sind vier Menschen verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden von fast einer halben Million Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache war der 57 Jahre alte Fahrer eines Lasters am Mittwochnachmittag an einem Stauende in den vorausfahrenden Sattelzug gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt fünf Laster aufeinander geschoben. Die Fahrer der hinteren vier Sattelzüge wurden verletzt, der Unfallverursacher erlitt sogar schwere Verletzungen. Alle kamen ins Krankenhaus.