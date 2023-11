Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall von zwei Autos in Regen leicht verletzt worden – darunter auch zwei Kinder. Rettungskräfte brachten die Verletzten nach dem Unfall am Montag ins Krankenhaus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag. Eine 34-Jährige war mit den zwei Kindern im Auto auf der Bundesstraße 85 unterwegs und wollte links in eine Tankstelle abbiegen, als eine 19-Jährige mit ihrem Wagen ungebremst auffuhr.