Auffahrunfall mit Lastwagen: hoher Schaden und Stau

Ein Auffahrunfall mit zwei Lastwagen in Oberfranken hat einen hohen Schaden und zwischenzeitlich einen langen Stau auf der Autobahn 73 verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen beim Auffahren auf die Autobahn bei Hirschaid (Landkreis Bamberg) stark abgebremst. Daraufhin löste der Abstandsassistent des dahinter fahrenden Lastwagen eine Vollbremsung aus. Ein weiterer Lastwagen bremste zwar ebenfalls voll ab, hatte aber laut Polizei den Mindestabstand nicht eingehalten und fuhr dem vorausfahrenden Lastwagen auf. Beide Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 150.000 Euro. Die Lastwagen mussten mit einem schweren Kran geborgen werden. Die A73 in Richtung Nürnberg blieb bis zum frühen Nachmittag voll gesperrt. Der Stau war zeitweise über zehn Kilometer lang.