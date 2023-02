Auffahrunfall mit Fahrzeugen: Kleinbus mit Kindern beteiligt

Acht Kinder in einem Kleinbus sind bei einem Auffahrunfall in Oberfranken mit dem Schrecken davongekommen. Eine 47-jährige Autofahrerin habe am Freitag verkehrsbedingt bremsen müssen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 53-Jähriger sei daraufhin nahe Wunsiedel mit seinem Fahrzeug auf ihren Wagen aufgefahren. Die Fahrerin des Kleinbusses dahinter habe ebenfalls nicht mehr rechtzeitig gebremst und fuhr in das Auto des Mannes. Die 44-Jährige hatte acht Kinder im Grundschulalter an Bord. Sie erlitten einen Schock, blieben aber sonst unverletzt.

Die drei Fahrer der Wagen wurden jeweils leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Menge an Unfallbeteiligten waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.