Auffahrunfall auf nasser Straße: Ein leicht Verletzter und 20 000 Euro Schaden

Die Felder und Wälder in der Euroherz-Region haben in den vergangenen Wochen stark unter der anhaltenden Trockenheit gelitten. Da kommt der aktuelle Regen gerade recht. Viele Autofahrer unterschätzen allerdings die Gefahr von einer nassen Fahrbahn. Am Mittag ist es zum Beispiel in der Wunsiedler Straße in Hof zu einem Unfall gekommen, weil ein 32-jähriger Kleintransporter-Fahrer auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs war. Der 32-Jähriger konnte nicht rechtzeitig bremsen und ist auf einen vor ihm wartenden Iveco aufgefahren. Diesen hat er dann auf mehrere weitere Fahrzeuge geschoben. Der Fahrer des Iveco hat sich dabei leicht an der Schulter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an allen viel Fahrzeugen beträgt rund 20 Tausend Euro. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.