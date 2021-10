Auffahrunfall auf A9: Rettungshubschrauber bei Münchberg im Einsatz

Auf der A9 bei Münchberg hat es am Nachmittag gekracht. Bei einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Münchberg-Nord haben sich insgesamt sechs Personen verletzt, darunter auch zwei Polizisten aus Baden-Württemberg. Ein Rettungshubschrauber hat einen davon ins Klinikum in Weiden geflogen.

Die Polizeieinheit aus Baden-Württemberg war auf dem Weg nach Thüringen, wo sie die dortige Polizei am Tag der Deutschen Einheit unterstützen wollte. Auf der A9 bei Münchberg musste sie abbremsen. Ein nachfolgendes Fahrzeug reagierte noch rechtzeitig. Einer 63-jährigen Autofahrerin ist das nicht mehr gelungen. Die drei Autos wurden aufeinander geschoben. In jedem der drei Fahrzeuge haben jeweils zwei Personen Verletzungen erlitten. Die A9 in Fahrtrichtung Berlin war für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.