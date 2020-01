Aufatmen bei Rosenthal: Selber Porzellanfirma verringert Verlust

Wenn Selb auf etwas stolz ist, dann ist es die Porzellanindustrie. Gleich mehrere Firmen haben sich in der Porzellanstadt angesiedelt. Dennoch hat es die Branche nicht leicht. Immerhin konnte Rosenthal seinen Verlust von 1,8 Millionen Euro 2018 fast halbieren, sagte Chef Pierluigi Coppo der Süddeutschen Zeitung. Die Arbeitskosten hätten sich in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent erhöht.

Konkurrenz macht der Porzellanindustrie vor allem das Ausland. Dort sind die Kosten niedriger und es gibt weniger Vorschriften als in Deutschland. Außerdem hätten sich einfach die Zeiten geändert, so Coppo weiter. Nur noch wenige Menschen verschenken Porzellan und die Tischkultur in Europa hat sich verändert.