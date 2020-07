Auf Ziege eingestochen: Polizei sucht Zeugen

Er hat auf eine Ziege eingestochen und sie am Hals verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Auf heute (FR) in der Nacht haben Anwohner in Kautendorf im Vierschauer Weg Lärm aus dem benachbarten Ziegengatter gehört. Daraufhin hat sich herausgestellt, dass ein bislang Unbekannter auf eine der Ziegen eingestochen hat. Der Besitzer konnte das Tier versorgen – es ist soweit wohlauf. Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, soll sich bei der Polizei in Rehau melden. Er soll 1 m 75 groß sein und eine blaue Regenjacke angehabt haben.

Telefonnummer der Polizei Rehau: 09283/8600

