Auf «Ylenia» folgt «Zeynep»: Erneut starker Wind erwartet

München (dpa/lby) – Nach «Ylenia» zieht am Freitag mit «Zeynep» das zweite Sturmtief innerhalb kurzer Zeit über den Freistaat. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden am Abend und in der Nacht zum Samstag erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Das Tief erreicht Bayern demnach erst im Nordwesten und zieht dann in Richtung Alpen.

Zunächst soll es der Prognose zufolge in Bayern bei Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad oft stark bewölkt werden, vor allem nördlich der Donau könne es regnen. Am Nachmittag soll der Wind dann langsam auffrischen. Von Abend an werden dann von Nordwest nach Südost Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 100 Stundenkilometern erwartet, auf den Bergen kann der Wind auch noch stärker wehen. In Franken werden vereinzelt auch im flachen Land orkanartige Böen bis 115 Stundenkilometer erwartet.

In der zweiten Hälfte der Nacht zum Samstag soll der Wind dann etwas abflauen, der DWD rechnet mit Böen zwischen 55 und 70 Stundenkilometern. Wie «Ylenia» trifft auch «Zeynep» nördlichere Bundesländer wohl stärker. «Ylenia» hatte am Donnerstag aber auch im Freistaat für umgestürzte Bäume, Streckensperrungen, Stromausfälle und vereinzelt für Verletzte gesorgt.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-184786/3