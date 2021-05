Auf Rastplatz im Vogtland: Erneut illegaler Welpentransport aufgedeckt

Es passiert leider immer wieder: In letzter Zeit hat vor allem die Polizei an der Grenze zu Tschechien immer wieder illegale Welpentransporte aus dem Verkehr gezogen. Jetzt hat es einen Treffer im Vogtland gegeben. Einem LKW-Fahrer sind auf dem Rastplatz Waldkirchen auf der A72 in einem Auto sechs Labradorwelpen aufgefallen. Der Fahrer konnte keine Papiere für sie vorweisen. Ein Amtstierarzt hat dann festgestellt, dass die Welpen nicht geimpft sind und auch keinen Chip haben. Die Hunde sind jetzt in einem Tierheim in Plauen in Quarantäne. Der Autofahrer muss sich wegen illegalem Welpenhandel verantworten.