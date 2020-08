Auf Radweg: Radfahrer von Motorradfahrern weggedrängt

Zwei Pedelec-Fahrer sind gestern auf dem Radweg von Selb nach Kaiserhammer unterwegs gewesen. Dann haben sie zwei Motorradfahrer zur Seite gedrängt und auch noch beleidigt. Wenig später haben die Radfahrer die Motorradfahrer erneut in einer Gaststätte in Kaiserhammer getroffen. Als sie die Männer zur Rede stellen wollten, haben die die Radfahrer wieder beledigt und sind dann in Richtung Selb weggefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer die Motorräder gesehen hat, soll sich bei der Polizei Marktredwitz melden. Die Geländemaschinen sind schwarz/rot und grün/weiß.

(Symbolbild)