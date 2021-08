Auf Hofer Spielplatz: 81-Jähriger bedroht Jugendliche mit Machete

Sie haben nur ein bisschen feiern wollen, als sie plötzlich ein Mann mit einer Machete bedroht hat. Dieser Vorfall hat sich am Samstagabend auf einem Spielplatz in Hof ereignet. Der 81 Jahre alte Mann soll zu den Jugendlichen gesagt haben, er schlage ihnen den Kopf ab, wenn sie die Musik nicht leiser machen. Auch schon einige Tage vorher soll sich der Mann so verhalten haben.

Als die Polizei dazukam, beschuldigte der 81-Jährige die Beamten, dass sie nichts täten und er sich selbst um die Angelegenheit kümmern müsse. Weil er seine Personalien nicht angeben wollte und den Polizisten ebenfalls drohte, legten sie ihm Handschellen an. Dagegen wehrte sich der Mann und stürzte. In seiner Wohnung sind schließlich zwei Macheten, 19 Schusswaffen und Munition zum Vorschein gekommen. Nur neun der Waffen waren registriert. Jetzt hat der Mann gleich mehrere Anzeigen am Hals, unter anderem wegen Bedrohung und Vergehen gegen das Waffengesetz.