Auf Granittreppe gestürzt: Einsatz am Epprechtstein

Schwindelfrei und gut zu Fuß sollten wir schon sein, wenn wir uns im Fichtelgebirge zwischen Felsen und schmalen Gesteinstreppen bewegen wollen. Das ist einer 65-jährigen Hoferin jetzt am Epprechtstein zum Verhängnis geworden. Sie wollte über die steile Granittreppe zur Burgruine hoch, stürzte aber auf einen Stein am Wegesrand und hat sich an der Schulter verletzt. Die Bergwacht Weißenstadt musste am Samstagvormittag anrücken. Direkt vor Ort – auf einer schmalen Plattform der Granittreppe – hat der Notarzt die Wanderin behandelt, sodass sie mit Hilfe der Rettungskräfte selbst wieder absteigen konnte. Danach gings auf der Gebirgstrage auf den Wanderparkplatz und ins Klinikum nach Hof, heißt es im Bericht der Bergwacht.