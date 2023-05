Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher schlägt mehrmals im Landkreis Wunsiedel zu

Er soll für mehr als 50 Einbrüche im Landkreis Wunsiedel verantwortlich sein – Die Staatsanwaltschaft Hof hat Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Tschechen erlassen. Die Polizei Marktredwitz hat ihn und einen weiteren Mann Mittwochnacht auf frischer Tat ertappt. Die beiden hatten versucht, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Selb einzubrechen. Im bereitstehenden Fluchtfahrzeug hat die Polizei dann gestohlene Fahrräder und Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro gefunden. Der Mann sitzt jetzt in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kripo Hof übernimmt die weiteren Ermittlungen.