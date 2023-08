„Auf einen Kaffee mit…“: Neues Veranstaltungsreihe für Senioren im Vogtland

Mit „Hennig direkt“ hat Thomas Hennig, der Landrat im Vogtlandkreis, bereits eine Bürgersprechstunde eingeführt. Jetzt gibt es ein neues Format, das sich direkt an Seniorinnen und Senioren richtet. Es nennt sich „Auf einen Kaffee…“. Als erster Gast der Veranstaltungsreihe kommt eben der vogtländische Landrat. Los geht es am Nachmittag, zwischen 14 und 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Plauen. Das Format richtet sich an Senioren ab 60 Jahren. Die zweite Kaffeerunde startet im November mit der Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas in Rodewisch.