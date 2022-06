Auf der Suche nach Arbeitsplätzen der Zukunft: Grüne Landtagsabgeordnete besuchen das Fichtelgebirge

Vier Monate ist es mittlerweile schon her, dass Russland den Krieg in der Ukraine gestartet hat. Seitdem sind zahlreiche Menschen aus (…)

Zwei Jahre lang ist es in der Region im Sommer relativ ruhig gewesen. In den vergangenen Tagen sind die ersten Feste schon wieder (…)

Ortskernsanierung in Stammbach: Zum Auftakt Bürgergespräch in der Schulturnhalle

In Stammbach stehen umfangreiche Sanierungen in der Innenstadt an. Die Gemeinde will dabei aber auch die Bürger mit an Bord wissen. Zum (…)