Auf der langsamen Eisenbahn: Über eine Stunde bis zum nächsten Fernbahnhof

Wer jetzt nach dem Jahreswechsel mit der Bahn in den Urlaub fahren will, muss viel Zeit einplanen. Das hat jetzt auch eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung bestätigt. Demnach dauert es in allen betrachteten Regionen im Sendegebiet länger als eine Stunde zum nächsten Fernverkehrsbahnhof. Der Spitzenreiter in Deutschland kommt aus dem Vogtland.

Von Auerbach aus bis zum nächsten Fernbahnhof Leipzig sind es zweieinhalb Stunden. Mit der geringsten Reisezeit in der Euroherz-Region müssen Bahnfahrer von Münchberg aus rechnen. Sie beträgt immer noch 64 Minuten.