Auf dem Weg zur Prunksitzung: 19-Jähriger kommt bei Selbitz ums Leben

Am Wochenende haben wieder viele Faschingsgesellschaften in der Region fröhlich ihre Prunksitzungen gefeiert. Die Veranstaltung in Helmbrechts war aber von einem tragischen Unglück überschattet. Ein 19-Jähriger, der im Verein aktiv gewesen ist, ist auf dem Weg zur Prunksitzung ums Leben gekommen. Er war in einen schweren Unfall am Samstagabend verwickelt. Auf der Staatsstraße zwischen Selbitz und Weidesgrün ist ein 79 Jahre alter Man mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen. Daniel Friedrich von der Feuerwehr Selbitz:

Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die anderen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.