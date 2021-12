Auf dem Podest in Klingenthal: Katharina Althaus belegt Platz 3 im Skispringen

Platz drei für die Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus. Am zweiten Tag des Weltcup im Skispringen in Klingenthal, hat die 25-jährige mit 129,5 und 127 Metern einen Platz auf dem Podest ergattert. Platz eins geht an die Österreicherin Marita Kramer – Platz 2 an Silje Opseth aus Norwegen. Mit dem Ergebnis hat sich Althaus zu Platz sieben am Vortag verbessern können. Aktuell ist sie die einzige deutsche Topspringerin – für Juliane Seyfahrt und Pauline Heßler hat es leider nur für die Plätze 24 und 28 gereicht.