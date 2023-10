Auf dem Ortsschild: Münchberg will Titel Hochschulstadt

Hochschulstadt Hof oder Hochschulstadt Selb – schon auf dem Ortsschild wird jedem klar, dass man hier studieren kann. Auch in Münchberg ist der Campus der Hochschule Hof beheimatet, der sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat – zum Beispiel durch ein Forschungszentrum für Carbon. Die Stadt will sich deshalb auch um den Titel Hochschulstadt bemühen. Dafür hat der Stadrat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben:

So Bürgermeister Christian Zuber. Gleichzeitig bleibe es wichtig Wohnraum für die Studierenden in Münchberg zu schaffen, so Zuber weiter.