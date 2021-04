Auf Bekannten eingestochen: Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt

Was Alkohol alles auslösen kann, hat sich im Sommer des vergangenen Jahres gezeigt. Eigentlich ist es nur um ein paar Euro gegangen, die ein Mann von einem Bekannten haben wollte. Nachdem das nicht geklappt hat, ist er mitten in der Nacht und angetrunken zu dem Bekannten gegangen. Als der dann rauskam und die beiden sich kurz gestritten haben, zog der Mann ein Messer und stach damit auf seinen Bekannten ein. Eine Notoperation rettete ihm wahrscheinlich das Leben. Der Tatverdächtige musste sich dafür jetzt vor dem Landgericht Hof wegen versuchten Totschlags verantworten. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe: Zwei Jahre Gefängnis und den Aufenthalt in einer entsprechenden Einrichtung. Außerdem muss der Verurteilte ein Schmerzensgeld von 2000 Euro an das Opfer zahlen und eine begonnene Alkoholtherapie beenden.