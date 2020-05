Auf einer Baustelle nahe Hohenberg an der Eger hat sich ein Bauarbeiter gestern verletzt. Er hat an einem Bagger einen Zahn des Bagger-Löffels wechseln wollen. Dabei hat sich ein Splitter gelöst. Dieser hat den Mann am Unterarm getroffen – die Wunde hat stark geblutet – deshalb wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert. Nach Erstversorgung vor Ort, ist der Mann dann in die Klinik nach Marktredwitz gekommen.

(Symbolbild)