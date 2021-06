Auf Balkon beschossen: Polizei sucht Zeugen in Plauen

Ein Plauener ist auf seinem Balkon mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Die Polizei in Plauen sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Passiert ist das am frühen Sonntagabend in der Pausaer Straße.

Der 33-Jährige hatte Klickgeräusche gehört und zunächst gedacht, die Geräusche kämen von seiner Katze. Auf dem Balkon hatte er plötzlich Schmerzen am Ellenbogen. Offenbar hatte ihn jemand mit einer Luftdruckwaffe beschossen, also ging er in die Wohnung zurück und rief die Polizei. Die konnte auf dem Balkon fünf sogenannten Diabolos finden – also Projektile einer Luftdruckwaffe. Zum Täter und dessen Motiv ist derzeit nichts bekannt. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.