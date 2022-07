Auerhuhn-Population im Fichtelgebirge: Monitoring startet Ende des Monats

Ein Kritikpunkt der Naturschützer am geplanten Mountainbike-Park am Großen Kornberg war, dass die Planer nicht berücksichtigt hätten, wie sich der Bau auf den Lebensraum des Auerhuhns auswirkt. Aber wie viele Auerhühner gibt es im Fichtelgebirge überhaupt? Das wollen die Bayerischen Staatsforsten nun im Rahmen eines Monitorings herausfinden. Es beteiligen sich auch Mitarbeiter des Naturparks Fichtelgebirge und Mitglieder des Landesbundes für Vogelschutz. Bei einer Schulung haben die Beteiligten nun gelernt, wonach sie suchen müssen. Sie haben erfahren, wie die Spuren des Auerhuhns aussehen, und dass sie auf Federn, Kot und Krallenabdrücke am Boden achten müssen. Das offizielle Monitoring startet Ende des Monats und soll bis Ende Oktober dauern.