Auerbach: Unfall oder Straftat

War es ein Unfall oder doch eine Straftat: die Polizei ermittelt seit rund drei Wochen zu einem Fenstersturz in Auerbach. Wie erst jetzt bekannt wurde, war am 21. Juni ein viermonatiges Baby aus dem Fenster einer Wohnung in der ersten Etage eines Wohnhauses in der Kaiserstraße gefallen. Laut Polizei sei es daraufhin unverzüglich von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht worden und habe keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Bis der Vorfall geklärt ist, bleibt das Kind aus einer rumänischen Großfamilie in Obhut des Jugendamtes.