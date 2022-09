Auerbach im Vogtland: Totalschaden und ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall im vogtländischen Auerbach ist ein 60-jähriger Autofahrer am Abend schwer verletzt worden. Der Mann war während eines starken Regengusses mit seinem Opel auf der Klingenthaler Straße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auch mit der rechten Leitplanke zusammenstieß. Sein Opel kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen. Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Totalschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke beträgt rund 45 Tausend Euro.