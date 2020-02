Auerbach im Vogtland: Ausbildungsmesse mit 90 Ausstellern

Die Schüler in Bayern haben noch frei, das Vogtland hatte vergangene Wochen Ferien. Für die Schüler dort läuft also schon das zweite Halbjahr. An dessen Ende stehen manche mit dem Abschluss, vielleicht aber noch ohne Zukunftspläne da. In Auerbach gibt es für solche jungen Menschen heute eine Ausbildungsmesse. Dort präsentieren sich 90 Unternehmen aus der Region mit einem eigenen Messestand. Sie wollen vor allem Schüler der Klassenstufen 8 und 9 ansprechen. Es kann aber auch einfach ein Praktikumsplatz oder eine Stelle für die Ferienarbeit rausspringen. Los geht’s um 14 Uhr in der Auerbacher Schloss-Arena.