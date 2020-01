Auerbach: Auch heuer wieder Alkoholverbot in der Innenstadt

Gute Nachrichten gibt es für alle Beschäftigten in der Dachdecker-Branche im Kreis Hof: Der Mindestlohn für Dachdecker steigt auf 13,60 (…)

IG Bau: Mehr Geld für Dachdecker in der Region

Klaus Adelt wendet sich an Staatsregierung: Behördenverlagerung läuft schleppend

Anstatt den Mund so voll zu nehmen, sollte Söder lieber mal liefern – so der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt in einer (…)