Audit-Bericht: Daten im Wunsiedler Rathaus sicher

Der Schaden, den Cyberkriminelle weltweit verursachen, geht in die Milliarden. Die Unternehmen in Hochfranken sind auch nicht vor Hackerangriffen gefeit. Wie die Stadt Wunsiedel schreibt, waren auch dort schon Firmen betroffen. Damit die Daten im Wunsiedler Rathaus nicht gehackt werden, ist die IT-Sicherheit dort besonders wichtig. Dass im Rathaus alles im grünen Bereich ist, hat die Stadt Wunsiedel nun aber schriftlich. Das bescheinigt der Audit-Bericht der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen. Ein entsprechendes Zertifikat bestätigt der Stadt eine funktionierende Informationssicherheits-Organisation.

Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Update: Kabinettssitzung & Sonderimpfaktion an der Hochschule Hof

Booster-Impfungen, schärfere Maßnahmen in Hotspots oder die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz. Bayerns Regierung will auf die steigenden (…)

Corona-Impfung ohne Termin: Mobile Impfteams im Vogtland unterwegs

Die ersten lassen sich bereits zum dritten Mal gegen Corona impfen, andere haben bis jetzt noch keine einzige Spritze bekommen. Im (…)

Landkreis Wunsiedel: Netzwerkpartner für Demenzschulungen gesucht

Rund 240.000 Menschen in Bayern leiden an Demenz. Drei Viertel von ihnen werden aber nicht etwa in einer Einrichtung, sondern zuhause (…)

Baugenehmigungen: Genehmigungsvolumen in Oberfranken gestiegen

Die Mietpreise haben in den vergangenen Jahren stark angezogen. Vor allem in Großstädten fehlt bezahlbarer Wohnraum. In Bayern hat es (…)

Corona Update – Die Zahlen der Region am Donnerstag

Noch nie ist die Zahl der Corona-Infektionen so hoch gewesen wie heute. Das Robert Koch Institut meldet rund 34.000 Neuinfektionen (…)

Corona-Maßnahmen in Tschechien: Das müsst ihr wissen

Nicht nur in der Euroherz-Region steigen die Corona-Zahlen wieder schnell an. Auch in unserem Nachbarland Tschechien liegen die (…)