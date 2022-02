Audi-Chef: «Autonom fahrendes Elektroauto wird 2025 kommen»

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) – Audi-Chef Markus Duesmann hält an seinem Ziel fest, bis 2025 ein autonom fahrenden Elektroauto auszuliefern. «Das ist auf einem hervorragenden Weg», sagte der per Video zugeschaltete Audi-Chef Markus Duesmann am Mittwoch beim «Gipfeltreffen der Weltmarktführer» in Schwäbisch Hall. Audi will bis 2025 mit dem Projekt Artemis einen voll vernetzten Elektro-Audi mit neuer Software auf den Markt bringen. Mit dem Projekt will die VW-Tochter den amerikanischen Autohersteller Tesla angreifen.

«Ich halte es für die Zukunft der Automobilindustrie in Europa für entscheidend, uns auf die wesentlichen Technologien zu konzentrieren», sagte Duesmann weiter. Für ihn sind das batterieelektrische Antriebe. Audi habe den Absatz der vollelektrischen Fahrzeuge 2021 um knapp 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Trotz Corona und der Ausbreitung der Omikron-Variante waren bei dem mehrtägigen «Gipfeltreffen der Weltmarktführer» rund 350 Teilnehmer angemeldet, wie der Veranstalter am Mittwoch berichtete. Die Konferenz wird am Donnerstag enden.

Der ebenfalls digital zugeschaltete SPD-Chef Lars Klingbeil betonte, dass Deutschland den Wettkampf um Digitalisierung gewinnen könne. Es brauche ein Miteinander von Staat und Markt.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp sagte: «Ich habe noch das Gefühl, gebraucht zu werden.» Erst wenn seine Kinder nicht mehr gerne mit Fragen zu ihm kommen würden, werde er aufhören. Seine Tochter Bonita Grupp oder sein Sohn Wolfgang Grupp Junior könnten ihm nachfolgen, sagte der 79-jährige Chef des Familienunternehmens in Burladingen (Zollernalbkreis). Trigema ist ein großer Textilhersteller.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-948580/3