Auch Region in Berlin dabei: Special Olympics World Games starten

In dieser Woche hatte die Stadt Auerbach Besuch aus Zypern. Die Teilnehmer der Special Olympics World Games waren zu Gast, um sich in Deutschland einzuleben. Mittlerweile sind sie in Berlin, wo sie am Abend bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion einlaufen. Auch die Behindertenbeauftragte des Vogtlandkreises Dagmar Nauruhn ist dabei als Volunteer:

Hof ist sogar mit zwei Sportlerinnen bei den Special Olympics vertreten. Stephanie Gebhardt und Victoria Tippelt vom Faltbootclub Hof kämpfen im Kajak um Medaillen.