Auch Region betroffen: Aiwanger wirft Mobilfunkbetreibern lückenhafte Versorgung vor

Mit dem Handy im Netz surfen ist heute eine Selbstverständlichkeit, wenn es nur nicht so lange dauern würde bis eine Seite lädt. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat den Mobilfunk-Netzbetreibern eine lückenhafte Versorgung vorgeworfen. Das sollen aktuelle Messungen entlang von rund 5000 Kilometern Bundesstraßen und Bahnstrecken in Bayern zeigen. Die Bundesnetzagentur müsse jetzt Strafzahlungen gegenüber den Netzbetreibern prüfen, so Aiwanger.

Am besten schnitt bei den Messungen die Deutsche Telekom ab: Sie erfüllt die Vorgaben jeweils zu rund 90 Prozent, Telefonica nur zu rund 80 Prozent. Auch in der Region stellten die Spezialisten besonders geringe Erfüllungsquoten fest, zum Beispiel auf der Bahnstrecke Nürnberg – Hof oder der B303. Eine Telefonica-Sprecherin sagte, ihr Unternehmen habe die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur in allen Bundesländern erfüllt.